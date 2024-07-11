مشيرة خطاب لـ«الشاهد»: المرأة المصرية لعبت دورا مهما في ثورة 30 يونيو

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المرأة لعبت دورًا مهمًا جدًا في العديد من القضايا التي كانت تؤرق المجتمع المصري وتهدد السلم العام، مشددة على أن قضية التحرش الجنسي في الشوارع كانت متزايدة في عهد حكم الإخوان.

النساء في مقدمة الصفوف

وأضافت «خطاب»، خلال حوارها لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «في عام حكم الإخوان مكنش في ستات تقدر تمشي في الشوارع، واللغة التي كانت يتحدثون بها عن المرأة كانت مهينة للغاية، لهذا تجد أن النساء في مقدمة الصفوف في ثورة 30 يونيو وكن في الشوارع وفي مقدمة الصفوف في الانتخابات أيضًا».

وشددت على أنه لذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدر المرأة المصرية؛ لأنها كانت شُجاعة ولم تقبل بترويع الإخوان الذين نزلوا بالسيوف، موضحة أن 30 يونيو تمثل المصري الأصيل الحريص على قيمه وعاداته وتقاليده وثقافته.