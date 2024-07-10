مشيرة خطاب لـ«الشاهد»: 30 يونيو أنقذت مصر واستعادت مؤسسات الدولة

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر واستعادت مؤسسات الدولة.

الرئيس السيسي يحرص على زيارة أقباط مصر في أعيادهم

وأضافت «خطاب»، خلال حوارها لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص كل عام على زيارة أقباط مصر في أعيادهم، قائلة: «هي دي مصر».

وتابعت: «الإخوان المسلمين مش متعودين على العمل في النور، والمصريون اكتشفوا أن الإخوان ليس لديهم برنامجا، لا إصلاح اقتصادي ولا إصلاح اجتماعي ولا سياسي، كل همهم التقليل من قدر المرأة، لو نعود بالزمن هناك أقوال لمسؤولين في الإخوان على شاشات التليفزيون المصري مهينة للمرأة المصرية وللمصريين».