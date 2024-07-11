وائل جسار يحتفل بتخرج ابنته: «الله يحميكي وأشوفك بمراتب عالية»

شارك المطرب وائل جسار عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مقطع فيديو لحفل تخرج ابنته على أنغام أغنية «كل وعد»، وقدمها برفقتها.

وعلق وائل جسار على الفيديو قائلًا: «كنت ناطر هذه اللحظة يا حياة قلبي، اللي أشوفك فيها عم تتخرجي، الله يحميكي وأشوفك بمراتب عالية إن شاء الله».

أغنية «كل وعد» لوائل جسار

وحقق وائل جسار نجاح كبير باغنيه كل وعد والتي احتفل بنجاحها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلاً: «كل وعد تتخطى الـ10 ملايين مشاهدة على يوتيوب، غناء: وائل جسار، كلمات: رفيق نجيب، ألحان: أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر: وسام عبدالمنعم، تسجيل غناء: جورج يعقوب، منتج منفذ: رامز سليمان، تصوير: محمد رزق».