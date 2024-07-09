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وائل جسار يروج لحفله في الساحل الشمالي: «أحلى سهرة»

كتب:

ياسمين محمود
01:10 ص | الثلاثاء 09 يوليو 2024
وائل جسار

وائل جسار

روج المطرب وائل جسار، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفله الغنائي المقرر إحياؤه في الساحل الشمالي يوم 11 يوليو الجاري.

حفل وائل جسار في الساحل الشمالي

ونشر وائل جسار البرومو الدعائي للحفل معلقًا: «مستنيكم في الساحل الشمالي 11-7 لنقضي أحلى سهرة».

أغنية «كل وعد» لوائل جسار

واحتفل وائل جسار منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بتخطي أغنية «كل وعد» 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب قائلاً: «كل وعد تتخطى الـ10 ملايين مشاهدة على يوتيوب، غناء: وائل جسار، كلمات: رفيق نجيب، ألحان: أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر: وسام عبدالمنعم، تسجيل غناء: جورج يعقوب، منتج منفذ: رامز سليمان، تصوير: محمد رزق».        

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