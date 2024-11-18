أغرب جريمة في الهند بسبب «فرخة».. ماذا حدث بين 3 أشقاء؟

في واقعة مؤلمة، تحولت مشاجرة عائلية بشأن دجاجة إلى جريمة قتل هزت الهند، أبطالها ثلاثة أشقاء لم يتوقعوا أن ينتهي الأمر بهذا الشكل المأساوي، إذ لم يكن هناك ما يُشير إلى أنّ طعامًا بسيطًا سيؤدي إلى مقتل أحدهم، فما الذي دفع الأخ الأكبر إلى التخلص من شقيقه الأصغر؟

أغرب جريمة قتل في الهند

«حادث صادم»، تحت هذا العنوان كشفت صحيفة «republicworld» تفاصيل الواقعة الغريبة التي حدثت في منطقة إنديرا ناجار ببوبال في ولاية ماديا براديش، إذ تشاجر الأخ الأصغر ياداف البالغ من العمر 22 عامًا، مع شقيقيه الأكبر منه كولديب وأمان، بسبب إحضاره دجاجة إلى المنزل لأجل حفل، في ظل رفض الشقيقين الأمر بسبب رغبتهما في إحضار طعام نباتي.

القبض على الشقيقين والأم

أدى هذا إلى جدال بين الأشقاء الثلاثة وفي نوبة غضب، خنق الأخ الأكبر شقيقه الأصغر حتى الموت بحبل، فيما تدخلت الأم، وحاولت إخفاء السلاح المستخدم في الجريمة، قبل أن ينقلوه إلى المستشفى مدعين أنه فقد وعيه.

وأثارت علامات الحبل على رقبة المتوفى، شكوك الشرطة واستجوبت الشقيقت ووالدتهما؛ وحاولت الأم «أنيتا» تضليل الشرطة والمحققين، لكن تبين لاحقًا أن الشاب البالغ من العمر 22 عامًا، قُتل من أجل إحضار «دجاجة» إلى المنزل في أغرب سبب لحدوث جريمة.