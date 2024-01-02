دجاجة حية.. أغرب ما عثر عليه أمن المطارات الأمريكية في حقائب المسافرين خلال 2023

«دجاجة حية وزبدة فول سوداني وسكين».. جميعها أشياء تمنحك إيحاء بأنك داخل مطبخ، أو أمام شخص يستعد لتحضير وجبة غذاء، لكن في الواقع تلك الأشياء وأكثر وجدت داخل حقائب مسافرين أمريكيين في عدد من المطارات، على مدار العام المنقضي، وفقًا لإدارة أمن النقل الأمريكية.

أغرب ما وجد أمن المطار داخل حقائب المسافرين بأمريكا

مسؤولو الأمن في المطارات الأمريكية خلال عام 2023، كشفوا عن أغرب الأشياء التي عثروا عليها طوال العام المنقضي، في حقائب بعض المسافرين في أمريكا، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» التي صنعت تقريرًا مطولًا عن هذا الأمر.

عبوتان من زبدة الفول السوداني مملوءتان بنصف رطل من مخدر الميثامفيتامين، جاءت على رأس القائمة لأغرب الأشياء التي عثر عليها ضباط في مطار سولت ليك سيتي الدولي، في ولاية يوتا.

وفي حقيبة أخرى، عثر على سكين مخبأ في رغيف خبز، في أحد المطارات، بينما عثر أحد الضباط على طائرات ورقية، في مطار جون إف كينيدي الدولي، في مدينة نيويورك، بينما جاءت الممنوعات الأغرب عبارة عن دجاجة حية، عثر عليها أمن مطار بمدينة شيكاغو.

وفي مطار لوس أنجلوس الدولي، عثر على سلحفاة داخل حقيبة أحد المسافرين، الذي كان يعتني بها في منزله، وقرر اصطحابها معه في رحلته، وضمن قائمة الحيوانات الأليفة عثر على «هامستر» أيضًا، وذلك داخل حقائب السفر الخاصة بهم، لكن مع تفتيشها تبين وجود عناصر ممنوع عبورها داخل المطار أو دخولها الطائرة من الأساس.

مسؤولو الأمن في المطارات الأمريكية يتمتعون بسلطة فحص المسافرين وأمتعتهم، بحثًا عن أي مواد أو أشياء قد تشكل خطرًا على السلامة العامة، وضمن قوائم العناصر الغريبة التي عثر عليها في المطار في عام 2023، كانت: