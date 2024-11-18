هل يجوز للأب التوقيع بدلا من ابنه على قائمة المنقولات؟

يتيح الشهر العقاري صيغا متعددة من التوكيلات لتسهيل حياة المواطنين، وبينها توكيل الأمور الزوجية الذي يتضمن إتمام إجراءات الزواج دون وجود الزوج، حيث يمكن أن يوكل «ابن» والده لإتمام إجراءات الزواج بدلاً منه إذا كان الأول خارج البلاد، لكن هل يشمل هذا التوكيل توقيع الوالد على قائمة المنقولات الخاصة بالابن؟

إجراءات الزواج

المحامي محمد سلامة عبدالشهيد، قال إنّ التوكيل الخاص بالزواج أو ما يسمي بـ«توكيل أمور زوجية»، حدوده فقط إتمام إجراءات الزواج والأوراق الخاصة به والتوقيع بدلا من الابن على قسيمة الزواج فقط، بصفته وكيلا عنه بموجب التوكيل، علي أن يذكر الأب تحت توقيعه رقم وتاريخ وجهة إصدار التوكيل.

التوقيع على قائمة المنقولات

وأضاف محمد سلامة لـ«الوطن»، أنّه لا يجوز للأب أن يوقع بدلا من ابنه على قائمة المنقولات، فالتوقيع على قائمة - المنقولات يجب أن يكون شخصيا من مستلم هذه المنقولات، لافتا إلى أنّ قائمة المنقولات شأنها شأن إيصال الأمانة لا يجوز التوقيع عليه من قبل الغير.

توقيع الزوج على كل صفحات القائمة

وأوضح أنّ قائمة المنقولات في كل الأحوال لا يجب أن توقع على بياض حتى لا يطعن الزوج لاحقا بالتزوير، مشيرا إلى أنّ الكتابة - الصحيحة للقائمة هي كتابة المنقولات أولا ثم توقيع الزوج على كل صفحاتها.

واستكمل المحامي أنّه حالة توقيع الأب بدلا من الابن يكون الأب هو الملزم برد قائمة المنقولات بشخصه وليس ابنه، لأنه سيكون هو من استلمها بمجرد توقيعه على القائمة.