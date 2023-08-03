كيفية تحرير توكيل عام قضايا إلكترونيا من منزلك.. خطوات بسيطة

تتيح منصة مصر الرقمية من خلال موقعها الإلكتروني تقديم الكثير من الخدمات التي يحتاجها المواطنون، ومن بين تلك الخدمات المتعلقة بالتوثيق، إذ يمكن عمل توكيل عام قضايا إلكترونيًا من منزلك، ويأتي ذلك في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

خطوات تحرير توكيل قضايا

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» خطوات تحرير توكيل قضايا إلكترونيًا من منزلك فى خطوات مبسطة من خلال منصة مصر الرقمية.

تتمثل الخطوة الأولى لتحرير توكيل قضايا من خلال الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط ، وبعد ذلك تقوم بإنشاء حساب بطريقة سهلة ومبسطة وبعدها تقوم بالضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي بالموقع، وبالضغط عليها ستظهر لك قائمة بالخدمات التي تقدمها المنصة.

وتقوم في الخطوة التالية بالضغط على أيقونة «توكيل عام قضايا»، وبعد ذلك سيتطلب الأمر إدخال بعض البيانات، إذ تقوم بإدخال بيانات الطرف الأول في التوكيل ومن بين تلك البيانات الأسم والرقم القومي والمحافظة والعنوان.

وفي الخطوة التالية تقوم بإدخال بيانات الطرف الثاني، وتلك البيانات هى الاسم والرقم القومي والمحافظة والعنوان ورقم المصنع وهو رقم مدون أسفل يسار بطاقة الرقم القومي، وبعد ذلك تقوم باختيار نوع الدباجة للتوكيل المراد الحصول عليه.

اختيار مكان استلام التوكيل

وبعد ذلك تقوم باختيار مكان استلام التوكيل من خلال اختيار المحافظة ومكتب التوثيق، واختيار موعد استلام التوكيل.

وفي الخطوة التالية تقوم بسداد رسوم الخدمة من خلال البطاقات الائتمانية أو من خلال شبكة شركات التحصيل مثل أمان وفوري ومصاري مقابل عمولة تحصيل.

وفي الخطوة الأخيرة تقوم بالتوجه إلى مكتب التوثيق في الموعد المحدد لاستلام التوكيل.