أماكن مكاتب البريد لسحب كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024 في الأقصر

أعلنت هيئة البريد المصري عن أماكن مكاتب البريد المتوفر بها كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024 في الأقصر، والذي يتم من خلالها شراء كراسة الشروط الخاصة بمنخفضي أو متوسطي الدخل.

مكاتب بريد متوفر بها كراسة شروط الإسكان الاجتماعي بالأقصر

وهناك 10 مكاتب بريد في الأقصر تتوفر بها كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024، وهي:

- مكتب بريد الأقصر الرئيسي.

- مكتب بريد إسنا الرئيسي.

- مكتب بريد السوفتيل.

- مكتب بريد العديسات.

- مكتب بريد القرنة.

- مكتب بريد أرمنت.

- مكتب بريد طيبة.

- مكتب بريد أصفون.

- مكتب بريد الشغب.

- مكتب بريد الكرنك.

- مكتب بريد البعيرات.

- مكتب بريد أسمنت.

أسعار شقق الاسكان الاجتماعي في المحافظات

وحددت وزارة الاسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي 2024، جاهزة للتسليم لمنخفضي ومتوسطي الدخل بأسعار تتراوح بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه، بإجمالي 23958 وحدة سكنية، ويبدأ التقديم لها من اليوم الاثنين 18 حتى يوم 24 ديسمبر المقبل.