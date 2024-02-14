الفنان محمود فارس: فقدت إيماني بموهبتي ورؤية أحمد زكي أعادتني للحياة

قال الفنان محمود فارس، إنَّه في عام 2000، كان لا يزال في بداياته الفنية وكان عضواً بفرقة «ستوديو 2000»، وبسبب اختلاف القائمين على الفرقة الفنية، وهما الفنان محمد صبحي ولينين الرملي، تم تقسيم الفرقة بينهما وانضم للفريق الذي شكله «الرملي» على مسرح الريحاني، ليظل بطل الفرقة لمدة 3 أعوام وقدموا وقتها عروض شبابية وعروض مع نجوم كبار أمثال الراحل ممدوح وافي والفنانة عبلة كامل والفنانة رانيا فريد شوقي.

تجربة محمود فارس

وأضاف «فارس»، ببرنامج «كراكتر نجم»، تقديم أحمد ماهر، والمُذاع على «تليفزيون الوطن»، أنَّه بسبب اختلاف في وجهات النظر بينه وبين لينين الرملي، فأراد تعليمه درسا كان فيه نوع من القسوة إلى حد ما، وكات وقتها صغيراً، ليصاب بالإحباط ويفقد إيمانه بموهبته بنسبة 100%، قائلًا: «أخذت قرار بترك الفرقة بعدما مثلت معهم أدوار بروايات عالمية وذلك لقناعتي أنني لست فنان حقيقي والفن ليس مجالي».

وتابع الفنان محمود فارس: «في يوم خدت القرار إني أمشي، وأنا قاعد في صالة العرض وأشاهد البروفا الجنرال التي تسبق الافتتاح المرتقب في اليوم التالي، لتسود الدنيا أمام وجهي ووسط الظلام رأيت بقعة نور كانت الفنان أحمد زكي.. وهو كان الحلم بالنسبة لي ودخلت مجال الفنان اقتداء به ولأصبح مثله يوماً ما وذلك منذ طفولتي.. جاء يومها ليشاهد العرض الجنرال باعتباره صديق للفنان ممدوح وافي، وفي اللحظة التي رأيته فيها على المسرح، وجلس بمنتصف صالة العرض ومقعده كان أمامي، تذكرت حلمي وعاد لي شغفي مرة أخرى».

تراجع مستوى محمود فارس

واصل: «بعد أن كنت ضمن أبطال عرض مسرحي ظل مستواي يتراجع على مدار عدة أشهر، إلى أن تم تنحيتي من تقديم العرض المسرحي، وفقدت الشغف والأمل، ولكن نسيت كل ما حدث معي ورجع إليا شغفي».