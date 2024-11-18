مراسلة «القاهرة الإخبارية» ترصد تفاصيل خطاب نتنياهو في الكنيست

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن جلسة لجنة الأمن والخارجية في الكنيست الإسرائيلي، شهدت أجواء مشحونة؛ إذ تعرض نتنياهو لانتقادات واسعة من المعارضة واحتجاجات من عائلات الأسرى.

دانا أبوشمسية: كلمة نتنياهو لا يوجد بها جديد

وأوضحت أن هذا النوع من الجلسات يعقد في كل فترة، لإطلاع لجنة الأمن في الكنيست على مجريات الأمور والتطورات الميدانية، متابعة: «نتحدث عن الدورة الشتوية من الكنيست الإسرائيلي، وبدأ الكنيست جلساته الدورية المعتادة وفقا للبروتوكول المعمول به».

وأشارت مراسلة القناة إلى أن «هذه الجلسة تضمنت كلمة لنتنياهو، ولا جديد فيها، وحاول من خلالها الحديث عن العلاقة مع الإدارة الأمريكية في ظل عهد ترامب، وقال إنه لم يتحدث مع ترامب عن طرق العمل لمواجهة الملف النووي الإيراني أو السياسة الأمريكية الإسرائيلية تجاهها، لكنه أكد استمرار التحالف مع واشنطن، للوقوف ضد الملف النووي الإيراني».