محمد لطفي: تمنيت المشاركة بفيلم «وا إسلاماه».. ووجدت في الملاكمة متنفسا لشغفي

كشف الفنان محمد لطفي عن حلمه الذي بدأ منذ المرحلة الإعدادية، وهو الالتحاق بمعهد التمثيل، قائلًا إن شغفه بالتمثيل كان واضحًا حتى في طريقة ممارسته للملاكمة.

«وإسلاماه» كان له تأثير كبير على حياته

وقال محمد لطفي، خلال لقائه مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» على قناة «dmc»، إنه أحب التمثيل منذ سن التاسعة، وأن فيلم «وا إسلاماه» كان له تأثير كبير على حياته، حيث شكّل هذا الفيلم نقطة تحول في مسيرته.

وأضاف أنه تأثر بمشهد أحمد مظهر وهو يختار الفرسان أمام القلعة لمحاربة الأعداء، وكان يتمنى أن يكون واحدًا منهم، ومع مرور الوقت، نما حبه لرياضة الملاكمة، حيث وجد فيها متنفسًا لطاقة شغفه بالتمثيل والملاكمة معًا.

شارك في التمثيل مع فرقة الفنون الشعبية

ولفت إلى أنه شارك في التمثيل مع فرقة الفنون الشعبية في مركز شباب المعادي، لكنه انجذب أكثر إلى الملاكمة وأصبح ملاكمًا محترفًا، كما التحق بمدرسة الصنايع وأعاد سنة لتحسين مجموعه الدراسي، إلّا أن انشغاله بالملاكمة أثر على أدائه في الشهادة الإعدادية.