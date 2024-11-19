«حياة كريمة» تفتح باب التقديم للدفعة الثالثة من «سكر البيوت»

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من برنامج «سكر البيوت» الذي يحمل اسم «دفعة الدكتورة نوال الدجوي»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدفعتان السابقتان.

برنامج سكر البيوت

وأوضحت حياة كريمة في منشور عبر صفحتها الشخصية أنّ البرنامج يهدف إلى تمكين السيدات من خلال تعليمهن أساسيات إدارة المشاريع وفنون خبز المعجنات والحلويات، بالتعاون مع خبراء ومتخصصين في مصانع الحلويات، ويسعى البرنامج إلى دعم المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز قدرتها على بدء مشروعات صغيرة ومستدامة.

ولفتت المؤسسة إلى أنّه يمكن للسيدات الراغبات في الانضمام إلى البرنامج التقديم عبر الرابط الإلكتروني الذي وفرته المؤسسة، حيث تأتي المبادرة في إطار جهود «حياة كريمة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، تحت شعار «من إنسان لإنسان».

تحقيق دخل مستدام

ويتكون البرنامج التدريبي للمشروع من مرحلتين: الأولى نظرية تُركز على تعليم السيدات أساسيات إدارة المشاريع، والثانية للتدريب العملي على فنون صناعة الحلويات، ونجح المشروع حتى الآن في تخريج أكثر من 120 سيدة من الدفعتين الأولى والثانية، ما ساعدهن على اتخاذ أولى خطواتهن نحو تحقيق دخل مستدام ودعم أسرهن بفعالية.