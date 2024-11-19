صدمة في الأهلي بسبب إصابة وسام أبو علي وقرار مارسيل كولر

شهدت الساعات الماضية كواليس المحادثة التي دارت بين طبيب النادي الأهلي ووسام أبو علي هداف الأحمر بعد إصابته خلال استعدادات منتخب بلاده فلسطين لمواجهة كوريا الجنوبية.

ووفقا لما ذكره مصدر بالنادي الأهلي «وسام أبو علي أصيب في أوتار الركبة، وهناك قلق كبير عليه لأنه لاعب مهم جدًا، أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي تواصل مع نظيره في منتخب فلسطين وطلب الأشعة التي أثبت إصابته بالتهابات في الركبة وتورم بسيط فيها».

أول رد فعل من كولر بعد إصابة وسام أبو علي

وأوضح: «سيتم إجراء الفحص الطبي على وسام أبو علي، وستجرى له أشعة أخرى، وبنسبة كبيرة سيغيب عن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المقبلة».

من جانبه، تحرك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، إذا عكف على تجهيز بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا، بعد إصابة الدولي الفلسطيني وسام أبو علي.

ويعمل كولر على تجهيز واحدًا من الثنائي بيرسي تاو ومحمود كهربا، لقيادة هجوم المارد الأحمر خلال مباراة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، في الجولة الثالثة من دوري NILE، والتي تقام في ستاد القاهرة الدولي؛ وذلك وفقًا لمصدر مطلع.

ويضع كولر كل الاحتمالات نصب عينيه، قبل مواجهة زعيم الثغر، لتجهيز بديل وسام أبو علي، لضمان مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري التي يحمل لقبها، كما يحاول تجهيز الثنائي، خشية تعرض طاهر محمد طاهر للإصابة أو الإرهاق عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في الأجندة الدولية الحالية.