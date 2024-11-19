عودة 8 لاعبين إلى تدريبات الأهلي بعد غياب 12 يوما

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، بعد التنسيق مع محمد رمضان المدير الرياضي للفريق، انضمام اللاعبين الدوليين إلى تدريبات الفريق الجماعية، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا، بعد غياب بدأ منذ يوم 8 نوفمبر بسبب التوقف الدولي وقبلها حصولهم على راحة سلبية.

واستقر المدرب السويسري على انضمام الدوليين إلى تدريبات الأهلي الجماعية غدًا، وعدم حصولهم على راحة سلبية في ظل ضيق الوقت، حيث يستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة في مشواره بمسابقة الدوري أمام نادي الاتحاد السكندري.

8 لاعبين دوليين ينتظمون في تدريبات الأهلي غدًا

الأهلي

ويحصل الأهلي على راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم، على أن ينتظم الدوليين مع باقي اللاعبين في التدريبات على ملعب التتش غدا.

ويتواجد 6 لاعبين في صفوف منتخب مصر وهم: «محمد الشناوي - مصطفى شوبير - عمر كمال - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - طاهر محمد طاهر»، فيما تواجد وسام أبو علي مع منتخب فلسطين ويحيى عطية الله مع المنتخب المغربي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الاتحاد السكندري

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الاتحاد السكندري، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري NILE.