«الداخلية» تفتتح مدرستين جديدتين لتعليم القيادة في المنوفية والبحيرة

أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تحسين وتوسيع نطاق الخدمات الجماهيرية المقدمة على مستوى الجمهورية، سيتم افتتاح مدرستين جديدتين لتعليم القيادة في محافظتي المنوفية والبحيرة.

وتفتتح مدرسة في محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء، وأخرى في محافظة البحيرة الخميس المقبل، كما ستتوفر خدمة الدورات المكثفة للراغبين في الحصول على تلك الخدمة.

وسيكون دوام العمل من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لتطوير وتحسين الخدمات الجماهيرية وتسهيل الوصول إليها للمواطنين.