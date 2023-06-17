الإجراءات المطلوبة لاستخراج رخصة لسيارة تعليم القيادة.. تعرف عليها

يرغب البعض في تأسيس أو إنشاء مدارس أو مراكز لتعليم قيادة السيارة، ما يتطلب استخراج رخص سيارات لتعليم القيادة، حتى يتمكنوا من خلالها تعليم القيادة للمتقدمين، لذا تستعرض «الوطن»، كل ما يريد المواطنون معرفته حول الإجراءات والشروط التي يجب توافرها في السيارة لاستخراج رخصة لـ «سيارة التعليم».

وحسب ما حددته الإدارة العامة للمرور، فيجب في البداية على صاحب المدرسة أو مركز تعليم قيادة السيارة تزويده بمختلف وسائل الإيضاح مع معدات التدريب، على أن تتوافر سيارتين مخصصتين للتعليم على الأقل.

الشروط والاجراءات المتبعة لاستخراج رخصة سيارة التعليم

أما عن الإجراءات اللازمة والشروط المطلوبة التي يجب توافرها في سيارة التعليم من أجل استخراج رخصة خاصة لها فهي كالتالي:

1 - يجب وجود جهاز قيادة إضافي خاص بالمعلم حتى يتمكن من السيطرة على السيارة أثناء تعليم المتدرب.

2 - يجب التأكد من وجود جهاز فرامل إضافي خاص بالمعلم، حتى يتمكن من إيقاف السيارة تفادياً لوقوع أي حادث.

3 - وجود إشارات خاصة بالمعلم.

4 - يجب أن تحمل سيارة التعليم عليها لافتتين، الأولى توضع على مقدمة السيارة، واللافتة الأخرى يتم وضعها على مؤخرة السيارة، على أن يكتب عليها بخط كبير وواضح كلمة «تعليم».