مع استمرار انعقاد قمة العشرين.. ماذا تعرف عن أقوى الاقتصاديات في العالم؟

مع انعقاد قمة العشرين ليومين متتالين في مدينة ريو ديو جانيرو البرازيلية، يتجدد تسليط الضوء على دول العشرين واقتصادها المتطور في ظل تغيرات اقتصادية تحدث في العالم.

وتمتلك الدول صاحبة أكبر 20 اقتصاد في العالم، وتمتلك الدول 80% من إجمالي الإنتاج العالمي ويصل مجموع سكانها نحو ثلثي سكان الأرض ولكن لا تحظى اجتماعات مجموعة العشرين بتصويتات رسمية واتفاقاتها غير ملزمة قانونا، ويعد اجتماعها السنوي بمثابة منتدى لمناقشة قضايا الاقتصاد، وتتناول الدول الأعضاء على رئاسة المجموعة كل عام، بحسب وكالة بيلومبرج الاقتصادية.

توقعات النمو المختلفة

وستكون الأعلى في توقعات النمو، الهند بنسبة 6.5%، وفي المركز الثاني إندونيسيا بنسبة نمو متوقعة 5.1%، ثم الأرجنتين بنسبة نمو 5% ثم السعودية بنسبة نمو متوقع 4.6% ثم الصين بنسبة نمو متوقعة 4.5%، ثم تركيا بنسبة نمو متوقعة 2.7% ثم كندا بنسبة نمو متوقعة 2.4 % ثم البرازيل بنسبة نمو متوقعة 2.2%، بحسب أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي عبر موقعه على الإنترنت.

وكذلك تصل نسبة النمو المتوقع لكوريا الجنوبية 2.2% أما أمريكا فنسبة النمو المتوقع تصل إلى 2.2% وأستراليا بنسبة نمو متوقع 2.1% والاتحاد الأوروبي بنسبة نمو 1.6% وجنوب إفريقيا بنسبة نمو 1.5% وبريطانيا نسبة نمو متوقع بـ 1.5% والمكسيك بنسبة 1.3% وروسيا بنسبة 1.3% وفرنسا بنسبة 1.1% واليابان بنسبة 1.1% وألمانيا بنسبة 0.8% وإيطاليا بنسبة 0.8%.