العقيدة النووية الروسية.. استخدام السلاح النووي بقرار من الرئيس فقط

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، إنه من أحد بنود العقيدة النووية الروسية ربط مسألة استخدام السلاح النووي برئيس البلاد فقط، وأن الاعتداء على روسيا أو على حلفائها من دولة غير نووية مدعومة من دولة نووية يتطلب ردا روسيا بالأسلحة النووية.

وأضاف مراسل القناة، أن من بين بنود أيضًا احتفاظ روسيا بحق استخدام الأسلحة النووية ردا على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها، وان أن موسكو تنظر إلى الأسلحة النووية باعتبارها وسيلة ردع وتعتبر استخدامها إجراء متطرفا وقسريا، وأن موسكو تبذل كل الجهود اللازمة للحد من التهديد النووي.