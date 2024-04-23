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دراما المتحدة

لأول مرة.. مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضيفا على «بين السطور» الليلة

كتب:

أحمد العانوسي
09:56 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
بين السطور

بين السطور

أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى عمار، أن أولى حلقات برنامجه «بين السطور»، عبر راديو «أون سبورت إف إم» ستشهد الظهور الأول للكاتب الصحفي الكبير عصام زكريا، بعد تكليفه بمنصب مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الجديدة.

ومن المقرر أن يقدم الكاتب الصحفي مصطفى عمار برنامج «بين السطور»، عبر راديو أون سبورت إف إم في الحادية عشرة مساءً في الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.

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