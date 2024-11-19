«التعليم» تعلن ضوابط الترشح للعمل في امتحانات الدبلومات الفنية جميع التخصصات

بدأت المديريات التعليمية في ترشيح رؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الدبلومات الفنية لجميع التخصصات «صناعي وزراعي وتجاري وفندقي»، استعدادا لامتحانات العام الدراسي الجاري2024/ 2025، إذ يجرى توزيع نماذج على الأعضاء المستهدفين في الإدارات والمدارس.

استمارة الترشح لمراقبين أوائل لجان الدبلومات الفنية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن استمارة الترشح لرؤساء والمراقبين لامتحانات الدبلومات الفنية 2024/ 2025 تضمنت كود المعلم، والاسم رباعي، ومادة التدريس (التخصص)، والإدارة التعليمية، وجهة الميلاد، وعنوان السكن، ورقم الهاتف، ونوع التخصص صناعي زراعي تجاري فندقي، والمحافظة، وتاريخ التعيين، وتاريخ الإحالة للمعاش.

ضوابط وموانع الترشح

وحددت الوزارة مجموعة من الضوابط والموانع لمن يرشح للعمل من بينها ألا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

أما الموانع العامة، تشمل الآتي:

الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992، وأن يكون من غير العاملين التابعين الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- موانع القرابة يجب ألا يكون بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان صلة قرابة على الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية، والدرجة الرابعة على مستوى اللجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف العمل بها ودرجات القرابة

الدرجة الأولي: (الأب - الأم - الأبناء - الزوج أو الزوجة).

الدرجة الثانية: الأخ والأخت - الجد والجدة).

الدرجة الثالثة: (أبناء الأخ والأخت - العم والعمة - الحال والخالة - أبناء الأحفاد والدرجة الرابعة أبناء أبناء الأخ والأخت - أبناء العم والصة - أبناء الخال والخالة - أبناء أبناء الأحقاد).

- الشروط الخاصة: ألا يكون محالا إلى المعاش قبل انتهاء كل أعمال الامتحانات للدور الأول، وألا يكون من المرشحين للعمل بمراكز توزيع الأسئلة.