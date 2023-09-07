مقرر الشباب بالحوار الوطني: تلقينا مقترحا بتنظيم عمل اتحادات الطلاب

قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إنه على مدار العشرة أشهر الماضية تفقدت اللجنة 108 جامعة ما بين حكومية أو أهلية أو خاصة ومعاهد تكنولوجية وفنية، لتكون بمثابة مرحلة تمهيدية لسماع ما يحتاج إليه الشباب داخل الحوار الوطني.

عمل اتحادات الطلاب

وأضاف «فتحي»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن أكثر مشكلة تعوق عمل الشباب داخل الاتحادات الطلابية هي فكرة تنفيذ اللائحة لاتحادات الطلاب، وتلقينا مقترحا لتنظيم عمل اتحادات الطلاب.

وأشار إلى أن التمكين السياسي الحقيقي للشباب لابد أن يتم من خلال دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، والربط ما بين اللجان النوعية في الاتحادات وما بين الوزارات المعنية.

فصل الشباب والرياضة

وأوضح أن اللجنة شاهدت نماذج مشرفة تعمل على تصنيع سيارات وإطارات وغواصات، وآخرين يتحدثون عن النشاط البيئي ونماذج المحاكاة بمختلف أنواعها، وتساءل البعض عن سبب ربط وزارة الشباب بالرياضة، حيث طالب البعض بفصلهما.