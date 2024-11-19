عضو الشعبة يكشف توقعات أسعار السيارات المستعملة خلال الأيام المقبلة

تحدث عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، منتصر زيتون، عن توقعات أسعار السيارات في مصر حتى نهاية 2024، مؤكدا استقرارها مع نشاط ملحوظ في المبيعات بنهاية العام، مدفوعةً بالانخفاض الفعلي في أسعار السيارات الاقتصادية والمستعملة لأغلب الماركات بعد شهر مارس الماضي وفي أكتوبر الماضي.

توقعات أسعار السيارات الجديدة في مصر لعام 2025

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتوقع لـ أسعار السيارات في العام الجديد 2025، أن تشهد استقرارا نسبيا بسبب توفير الدولار للمستوردين في البنوك، ما يسهم في فتح باب الاستيراد وزيادة المعروض من السيارات في السوق المحلية.

أسعار السيارات الجديدة 2024

وأوضح عضو الشعبة، أن أسعار السيارات المستعملة والجديدة عاودت التراجع في أكتوبر 2024 حتى بداية شهر نوفمبر الحالي، لتستقر هذه الأيام مع رواج ونشاط في المبيعات، وهناك إقبال أكثر من المستهلك على السيارات المستعملة، وتوقعات بزيادة المبيعات مع بداية 2025 خاصة في شهر يناير.

أسعار السيارات المستعملة في مصر

وكشف أن أسعار السيارات المستعملة في مصر تبدأ من 50 ألف جنيه، وإن كان سعر السيارة المستعملة يحدده حالتها وقت البيع والموديل، فالموديلات القديمة تكون أقل في السعر، وكلما مر وقت أطول على السيارة وجرى استخدامها بشكل أكبر، كلما انخفض سعرها في سوق المستعمل، كما تتوفر سيارات مستعملة فيات موديل 2000 بسعر 100 ألف جنيه، على سبيل المثال.

موعد انخفاض أسعار السيارات

وتابع أن هناك موديلات عالمية تصنع محليا، مثل سيارة بروتون العلامة التجارية الماليزية، وتدرج ضمن فئة السيارات الاقتصادية، مع بدء إنتاجها محليا في بداية 2025، متوقعا أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق توازن بالسوق المصرية، وتسد الفجوة مع السيارات الأقل سعرا في السوق، ستنافس فئات نيسان صني وبي واي دي- BYD.