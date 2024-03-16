هبوط حاد لأسعار السيارات في مصر.. و«الشعبة»: الوقت مناسب للشراء

زفت شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بشرى سارة للراغبين في شراء سيارة على اختلاف أنواعها، حيث تراجعت أسعار السيارات في مصر بشكل كبير خاصة بعد تراجع سعر الدولار في البنوك وقرارات البنك المركزي.

أسعار السيارات في مصر

وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السيارات في مصر شهدت تراجعاً كبيراً، لعدد كبير من الأنواع المختلفة، خلال الفترة الماضية، مع دخول التدفقات الدولارية، وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية.

تراجع أسعار السيارات

وأوضح زيتون في تصريحات لـ«الوطن»، أن السيارات يتم تسعيرها الآن وفقاً للسعر الرسمي المعلن في البنوك، كما أن بعض أنواع السيارات شهدت تراجعات قد تصل إلى مليون جنيه لبعض الأنواع، بينما اختفت ظاهرة الأوفر برايس على السيارات.

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، إلى أن الوقت الآن مُناسب للشراء في ظل تراجع أسعار السيارات، كما أن بعض السيارات تباع في الفترة الحالية بخصومات.

توقعات أسعار السيارات في مصر

ومن المتوقع أن تستمر أسعار السيارات في التراجع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة مع قيام الدولة بفتح الاعتمادات المستندية التي يتم من خلالها توفير العملة الصعبة للاستيراد، ما يوفر كميات أكبر من السيارات ويزيد المعروض في السوق، وبالتالي تتراجع أسعار السيارات، وفقاً لعدد من الخبراء.

أسعار سانج يونج«KGM» في مصر

- تراجعت أسعار سانج يونج«KGM» في مصر بقيمة تصل إلى 300 ألف جنيه، حيث سجل سعر سانج يونج تيفولى 2024 نحو مليوناً و375 ألف جنيهاً بتراجع 25 ألف جنيهاً، بينما سجل سعر سانج يونج توريس 2024 أتوماتيك ADVENTURE4 نحو 2 مليوناً و290 ألف جنيهاً، بتراجع 300 ألف جنيه، وفقاً لبيان الشركة.

- سجل سعر سيارة سانج يونج توريس 2024 أتوماتيك / ADVANCED نحو مليوناً و950 ألف جنيه، بتراجع 265 ألف جنيه.

- سجل سعر سانج يونج توريس 2024 أتوماتيك / COMFORT نحو مليوناً و750 ألف جنيه، بتراجع يقدر بنحو 300 ألف جنيه.

تراجع أسعار السيارات المستعملة

- وتراجعت أسعار السيارات المستعملة في الأسواق المحلية، حيث تراجع سعر السيارة نيسان صني 2014 مستعملة، وتبدأ أسعارها من 378 ألف جنيه.

- كما تراجع سعر سيارة متسوبيشي لانسر 2006، لتسجل نحو 250 ألف في المتوسط.

- سجل سعر سيارة هيونداي إكسنت 1995، لتسجل في المتوسط نحو 125 ألف جنيه.