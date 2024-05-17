أسعار السيارات في مصر اليوم الجمعة 17-5-2024.. تراجع 300 ألف جنيه للجديد

قال منتصر زيتون، رئيس شعبة السيارات في كفر الشيخ، إن أسعار السيارات في مصر تشهد حالة من التراجع خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن سوق السيارات اليوم الجمعة 17-5-2024 في هدوء وإقبال متوسط من الراغبين في شراء السيارات الجديدة، خاصة بعد استقرار سعر الصرف في البنوك، وبالتالي فإن أزمة الدولار التي كانت تسيطر على السوق حتى شهر فبراير الماضي انتهت، مع إعلان البنك المركزي عن تحريك سعر الصرف في البنوك.

أسعار السيارات في مصر

وأضاف «زيتون» في حديثه للوطن أن أسعار السيارات في مصر، تراجعت بشكل كبير بلغت نسبة التراجع أكثر من 25% بالنسبة للسيارات الجديدة المجمعة محليًا، وتراوحت قيمة التراجع ما بين 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه بالنسبة للسيارات الموديلات الكورية ذات الانتشار الواسع في السوق المصرية، وكذلك السيارات الصينية التي أثبتت كفاءة.

أسعار السيارات القديمة في مصر

وتابع زيتون أن أسعار السيارات في مصر تشهد حالة من الرواج خاصة السيارات القديمة، التي أصبح سعرها في متناول قطاع كبير من المواطنين الراغبين في الشراء، لافتًا إلى أن السيارات ذات السعة اللترية 1500cc ،1600 ccفي الموديلات الكورية مثل أثبتت ثقة لدى المواطن المصري منذ عدة سنوات.