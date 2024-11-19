نقيب المرشدين السياحيين: تصنيف منطقة «رأس شيطان» ضمن أفصل 10 أماكن للغطس

كشف الدكتور بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين في البحر الأحمر، عن حقيقة تسمية رأس شيطان بهذا الاسم، قائلا إنها تسمى «رأس الشطأن» من جمع كلمة شاطئ، مشيرا إلى أنه عند البحث عن سبب التسمية يجرى الذهاب إلى السكان المحليين، لا سيما في المناطق البدوية، إذ أنهم أعلم الناس بأسباب تسمية المناطق.

أهم مناطق الغطس في مصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «DMC» أن منطقة رأس شيطان أحد أهم مناطق الغطس في مصر، مشيرًا إلى أن خبراء الغطس صنفوها ضمن أفضل 10 مناطق لممارسة هواية الغطس في العالم.

ثروات غير عادية

وأشار إلى أن نويبع تتمتع بميزات عدة، وبها ثروات غير عادية، إذ أنها غنية بالشعاب المرجانية والأسماك الملونة النادرة والحيوانات الكثيرة التي تكون في البحر الأحمر.