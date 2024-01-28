10 معلومات عن رأس شيطان.. اقضى إجازة نصف العام في «مالديف سيناء»

رأس شيطان من الأماكن ذات الطبيعة الهادئة التي تجمع بين البيئة الصحراوية والبحرية، فهي تقع ما بين مدينتي نويبع وطابا في محافظة جنوب سيناء، وتطل على خليج العقبة، وهي عبارة عن عدد من المخيمات تتصدر الواجهة الأولى للبحر وقبل أن تقرر قضاء إجازة نصف العام يجب أن تطلع على أشهر ما يميز منطقة رأس شيطان.

المقومات الطبيعية لمنطقة رأس شيطان

«رأس شيطان» أو «مالديف سيناء» عبارة عن قطعة جمالية مخفية عن العيون، هكذا وصف إسلام نبيل رئيس هيئة تنشيط السياحة بمحافظة جنوب سيناء، قائلا «المنطقة لا يعلم عنها الكثير من المصريين مقابل السياح الذين يتوافدون عليها من جنسيات مختلفة، بحثا عن الاستمتاع بالحياة البدائية، ولكنها أصبحت ملاذا للشباب المغامر الذي يقبل على تجارب جديدة والأسر الهادفة للاسترخاء والهاربة من ضغوط الحياة اليومية، فهي تمثل صورة حية من مشروعات البيئة الناجحة سياحيا.

أهم 10 معلومات عن راس شيطان

وتطرق رئيس هيئة تنشيط السياحة بمحافظة جنوب سيناء، إلى مجموعة المزايا التي تتميز بها رأس شيطان، ونستعرضها خلال السطور التالية:

- مسمى رأس شيطان جاء بسبب طبيعة المكان التي أولها شاطئ ونهايتها شاطئ، وأطلق عليها هذا الأسم من الأجانب الزوار الذين صعب عليهم نطق الأسم الأصلي لها.

- تتعدد بها الأنشطة ومن أهمها الغطس حيث الشعاب المرجانية والأسماك النادرة والحياة البحرية المنفردة، فهي أهم مواقع للغوص بجنوب سيناء تشتهر بأسماك الجروبر القمرية وشقائق النعمان والأخطبوط والبافر.

- مكان يتوسط الجبال يهدفه قاصدي الاستجمام والهاربين من ضغوط الحياة، فهو أجمل مكان يمكنك الإقامة فيه حيث المناظر الخلابة الساحرة وقت شروق الشمس وغروبها التي يسهل عليك رؤيتها من داخل الخيمة أو غرفتك.

- تتميز بالطراز البدوي ويمكنك الاستمتاع بالأكلات البدوية من الأسماك والفراشيح واللحوم والدواجن المصنوعة على طريقة المندي المدفون تحت الأرض.

- عطلة بسيطة بدائية خالية من زحمة وضوضاء المدينة، حيث وجهة الطبيعة والهواء النقي وعنوان الجمال والتخييم فلا يأتي إلى سمعك سوى أصوات موج البحر والطيور المهاجرة.

- تتمتع بمجالس بدوية على مسافة أمتار من البحر حيث السهرات التي تجهز للأفواج على ضوء القمر.

- يمكنك ممارسة الرياضة لوجود ملاعب تنس وكره السلة والهدوء الذي تتمتع به المخيمات تساعد على ممارسة رياضة اليوجا.

- تنقسم الإقامة بها إلى نوعين الإقامة بالخوشة والإقامة بالغرف «الخوشه»، وهيغرفة مبنية من أكواخ خيزران وبنغلات خشبية والنخل والقش والغرف المبنية مدعمة بتكييف وتسع لثلاثة أفراد.

- أسعارها مناسبة للجميع حيث سعر الخوشة حوالي 350 جنيه لليلة للفرد الواحد شاملة الفطار والعشاء أما الغرف المكيفة تبلغ 500 جنيه للفرد بالفطار والعشاء.

- الوصول إليها بسهولة حيث يمكنك أن تستقل مواصلات إلى مدينة نويبع ومنها الى المخيمات التي تبعد عن المدينة بطريق طابا حوالي نصف ساعة، وإذا قمت بالرحلة بسيارتك تستغرق الرحلة نحو 7 ساعات.