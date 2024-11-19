بدء اختبارات شهر نوفمبر 2024 للمستوى الرفيع في مدارس اللغات بكفر الشيخ

انطلقت اختبارات شهر نوفمبر 2024 للمستوى الرفيع، اليوم الخاص بالمدارس الرسمية للغات بمحافظة كفر الشيخ، إذ يتم إجراء الامتحانات خلال اليوم الدراسي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب.

جدول اختبارات شهر نوفمبر للمستوى الرفيع بكفر الشيخ

وبحسب جدول اختبارات شهر نوفمبر 2024 للمستوى الرفيع بكفر الشيخ، فإنّ طٌلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمدارس الرسمية للغات، يخٌوضون امتحاناتهم، كالتالي:

- الثلاثاء 19 نوفمبر 2024:

مادة مستوى رفيع لغة إنجليزية لطلاب الصفين الرابع، والصف الثاني الثانوي.

مادة مستوى رفيع لغة فرنسية لطلاب الصف الثاني الإعدادي.

- الأربعاء 20 نوفمبر 2024:

مادة مستوى رفيع لغة إنجليزية لطلاب الصف السادس الابتدائي، والصف الثاني الإعدادي، والصف الثاني الثانوي.

مادة مستوى رفيع لغة فرنسية لطلاب الصف الأول الإعدادي.

- الخميس 21 نوفمبر 2024:

مادة مستوى رفيع لغة إنجليزية لطلاب الصفين الثالث والخامس الابتدائي، والصف الأول الإعدادي.

انتظام اختبارات شهر نوفمبر للمستوى الرفيع في مدارس اللغات بكفر الشيخ

وأكد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتظام اختبارات شهر نوفمبر 2024 للمستوى الرفيع في المدارس الرسمية اللغات بالمحافظة، لافتاً إلى أنّه تم في وقت سابق إرسال جدول الاختبارات إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشره في المدارس الرسمية للغات، أمام الطلاب.