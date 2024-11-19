وظائف بنك مصر لشهر نوفمبر في 4 تخصصات.. اعرف الشروط المطلوبة

وفر بنك مصر خلال شهر نوفمبر عددا من الوظائف الشاغرة داخل أفرعه على مستوى محافظات الجمهورية، تشمل فرص العمل عدة تخصصات للمؤهلين في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والشبكات، واختبار البرمجيات، فضلاً عن وظائف في إدارة العلاقات مع العملاء، وهي فرص مثالية للمتخصصين الذين يسعون للانضمام إلى مؤسسة مصرفية رائدة.

إذا كنت ترغب في الانضمام إلى فريق عمل بنك مصر، إليك أبرز الوظائف الشاغرة التي أعلن عنها البنك خلال شهر نوفمبر، وتفاصيلها، وكيفية التقديم عليها:

مدير علاقات العملاء

يبحث بنك مصر عن مدير علاقات العملاء للانضمام إلى الفريق المكلف بإدارة العلاقة مع العملاء VIP، ستكون مسؤولًا عن بناء وتعزيز العلاقات مع العملاء المهمين، وتقديم حلول مالية وغير مالية تلبي احتياجاتهم، إضافة إلى تحقيق أهداف المبيعات عبر الترويج للمنتجات والخدمات، مع القيام بالمهام الرئيسية التالية:

بناء علاقات قوية مع العملاء من خلال التواصل الدوري.

حل المشكلات والشكاوى التي قد تنشأ مع العملاء.

تقديم حلول مالية شاملة ومتنوعة تلبي احتياجات العملاء.

تحقيق أهداف المبيعات المتعلق بالعملاء VIP وتعزيز معدل الاختراق بين العملاء.

متابعة أداء فريق CSO في الفروع لضمان الجودة والسرعة في المعاملات.

المهارات المطلوبة:

خبرة 3-7 سنوات في إدارة علاقات العملاء.

قدرة على إدارة مشاريع متعددة والعمل مع العديد من العملاء.

مهارات تواصل قوية وقدرة على بناء علاقات مستدامة.

مهندس مشارك في إدارة شبكة WAN

كشف بنك مصر عن حاجته لمهندس مشارك للانضمام إلى فريق إدارة شبكة WAN، سيكون لدى المرشح المثالي خبرة في إدارة الشبكات وتكوينها بالإضافة إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها، سيتم التعامل مع العديد من بروتوكولات الشبكة وأدوات مراقبة الشبكة لتحسين الأداء الكلي للشبكات، بالإضافة إلى القيام بالمهام التالية:

إدارة وتكوين شبكات WAN.

تحسين استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

تحسين أداء الشبكات وصيانتها بشكل دوري.

المهارات المطلوبة:

معرفة جيدة بمفاهيم إدارة الشبكة مثل بروتوكولات التوجيه، DNS، و DHCP.

معرفة جيدة بتقنيات التوجيه والتبديل.

معرفة قوية في تطبيق الشبكات المحددة بالبرمجيات «SDWAN» وأجهزة سيسكو.

يفضل الخبرة في لغات البرمجة النصية مثل Python.

مهندس مساعد في عمليات شبكة الصراف الآلي

يبحث بنك مصر عن مهندس مساعد للعمل في عمليات شبكة الصراف الآلي، حيث سيتولى مسؤولية إدارة الأنظمة التقنية المتاحة في البنك بما في ذلك استكشاف الأخطاء وإصلاحها، على المرشح أن يكون لديه معرفة واسعة في المجالات التالية:

فهم ممتاز لأنظمة تكنولوجيا المعلومات المطبقة في البنك.

معرفة جيدة بأنظمة التوجيه والتبديل في الشبكات.

خبرة في تركيب شبكات الجيل الرابع واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

معرفة جيدة في تطبيق الشبكات المحددة بالبرمجيات، ويفضل أن تكون من شركة سيسكو.

المهارات المطلوبة:

مهارات تحليلية قوية.

القدرة على حل المشكلات بسرعة وكفاءة.

خبرة قوية في تكنولوجيا المعلومات والشبكات.

مهندس اختبار أتمتة أول

بنك مصر يبحث عن مهندس اختبار أتمتة ذو خبرة للانضمام إلى فريق التطوير، ستكون المسؤولية الرئيسية هي تصميم، ترميز، وتوثيق اختبارات الأتمتة لضمان جودة المنتجات البرمجية، كما يتطلب العمل التعامل مع الأدوات المختلفة لاختبار الأداء وتنفيذ الاختبارات الأوتوماتيكية، والمهام الرئيسية كالتالي:

تصميم وتطوير اختبارات الأتمتة.

تحديد أخطاء البرمجيات في مرحلة الاختبار التلقائي.

العمل مع فرق المطورين والاختبار لضمان الجودة وتوفير تغطية اختبار كافية.

المهارات المطلوبة:

خبرة في أتمتة اختبارات الويب باستخدام أدوات مثل Cypress و Appium.

إلمام بـ JavaScript و Java.

خبرة في أدوات مثل SOAPUI و Postman.

مهارة في Page Object Design لاختبار الواجهة.

إلمام بمنهجيات Agile/Scrum.

كيفية التقديم على وظائف بنك مصر

إذا كنت مهتمًا بأحد هذه الوظائف الشاغرة، يمكنك التقديم مباشرة عبر الصفحة الرسمية لبنك مصر على موقع التوظيف «لينكد إن».