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جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية في القليوبية

كتب:

حسن صالح
04:42 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
مصطفي عبده وكيل وزارة التعليم بالقليوبية

مصطفي عبده وكيل وزارة التعليم بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية، التي من المقرر أن تنطلق 25 نوفمبر الجاري للمراحل التعليمية المختلفة.

جداول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية 

أوضح مصطفى عبده، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية لـ«الوطن» أن مواعيد امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية تنطلق 25 نوفمبر الجاري وفق الجداول التالية : 

 

جداول امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القليوبية 

قال وكيل وزارة التعليم إن الامتحانات تطبق وفقا للقرار الوزاري 136 لسنة 2024م على مدار اليوم الدراسي، دون أي تعطيل لفترة من الفترات الدراسية حتى نهاية اليوم الدراسي، مؤكدا أن تقييمات الصفين الأول والثاني تتم وفق القرار الوزاري 136 لسنة 2024م، بواسطة معلم المادة داخل الفترة الدراسية، ومٌراجعة وإشراف مٌوجه الصفوف الأولى، ومٌوجه المادة بالإدارات التعليمية التي لا يتواجد بها موجه للصفوف الأولى.

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