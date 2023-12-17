اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول في القليوبية.. تبدأ 10 يناير

اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مواعيد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي، وهي الشهادة الإعدادية 2024.

خريطة جدول امتحانات الترم الأول بالقليوبية

وأوضح محافظ القليوبية، في بيان، وضع خريطة جدول امتحانات الترم الأول بالقليوبية على النحو التالي:

- الصف الثانى والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي، تبدأ الامتحانات من الأربعاء 10 يناير الى الخميس 11 يناير 2024.

- الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي تعليم مجتمعي، تبدأ الامتحانات من الخميس 11 يناير وحتي الاثنين 15 يناير 2024.

- الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي عام، تبدأ الامتحانات اعتبارا من الأربعاء 10 يناير إلى الاثنين 15 يناير 2024

- الصف الرابع والخامس والسادس والسابع الابتدائي للصم، تبدأ الامتحانات من الأربعاء 10 حتى الأحد 14 يناير 2024.

- الصف الثامن الابتدائي للصم، تبدأ الامتحانات من الخميس 11 يناير حتى الاثنين 15 يناير 2024.

- الصف الرابع والخامس الابتدائي للمكفوفين، تبدأ الامتحانات من الأربعاء 10 يناير حتى الاثنين 15 يناير 2024.

- الصف السادس الابتدائي للمكفوفين، تبدأ الامتحانات من الخميس 11 يناير حتى الاثنين 15 يناير 2024.

- النقل الأول الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين، تبدأ الامتحانات من الأربعاء 10 يناير حتى الاثنين 15 يناير 2024.

- النقل الثاني الاعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين تبدأ الامتحانات من الأربعاء 10 يناير حتى الاثنين 15 يناير 2024

- النقل الاعدادي المهني تبدأ الامتحانات من من الأربعاء 10 يناير حتى الاثنين 15 يناير 2024

- شهادة اتمام الدراسة للتعليم الاساسى العام والرياضي الشهادة الإعدادية 2024 تبدأ من الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024

- شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي المهني والصم والمكفوفين الإعدادية المهنية 2024 تبدأ من الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024

- شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي المهني تبدأ من الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024

- شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي للصم والمكفوفين تبدأ من الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024

- النقل الثانوي الفني للصم تبدأ من الأربعاء 10 يناير حتى الأربعاء 17 يناير 2024

- النقل الاول والثانى الثانوي للمكفوفين تبدأ من الأربعاء 10 يناير حتى الخميس 18 يناير 2024

- النقل الاول والثانى الاعدادى العام والرياضي تبدأ من الاحد 14 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024

موعد إجازة نصف العام الدراسي

وأوضح محافظ القليوبية، أن موعد اجازة نصف العام الدراسي ستبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين.

ووجه محافظ القليوبية مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سماح إبراهيم، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب، مشددا على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.