اضطراب النوم القهري.. اعرف أعراضه وطرق العلاج

اضطراب النوم القهري هو اضطراب نفسي عصبي مزمن، يتعرض المصاب به لنوبات نوم مفاجئة أثناء النهار والليل ما يؤثر بالسلب على نمط حياته ويتسبب له في مواقف محرجة أو خطرة، وفق ما ذكره موقع health line الطبي، ونتاول في التقرير التالي أسبابه وأعراضه وطرق العلاج.

أسباب وأعراض اضطراب النوم القهري

واضطراب النوم القهري مرض نادر، وفق ما أكدته الدكتورة ريهام عبد الرحمن، أخصائية الصحة النفسية، يؤثر بالسلب على الحياة الاجتماعية والنفسية للمصاب، وهناك مجموعة من العوامل تؤدي للإصابة باضطراب النوم القهري أبرزها التعرض لضغط نفسي أو نتيجة عوامل وراثية، وربما تحدث الإصابة نتيجة انخفاض نسبة بروتين الهيبوكريتين الذي يسهم بدور هام في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

تختلف أعراض الإصابة باضطراب النوم القهري من شخص لآخر، كما أضافت أخصائية الصحة النفسية، أن أهمها الرغبة الملحة في النوم أثناء النهار، عدم القدرة على التركيز، الإرهاق الشديد، فقدان مفاجئ للتحكم في حركة عضلات الجسم، والشعور بالخوف والهلاوس، فضلًا عن حركة العين السريعة غير المنتظمة وانقطاع التنفس أثناء النوم، وقد يتطور الأمر إلى الإصابة بشلل النوم المفاجئ وفيه يفقد المصاب القدرة على الحركة والكلام.

علاج اضطراب النوم القهري

ويمكن أن يؤدي اضطراب النوم القهري إلى مضاعفات خطيرة، مثل الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب فضلًا عن الإصابة بالاكتئاب الشديد واضطراب فرط الحركة، لذا أكدت الدكتورة ريهام عبد الرحمن ضرورة اللجوء إلى الطبيب عند الإصابة بأعراض اضطراب النوم القهري للخضوع للعلاج.

وينقسم العلاج إلى جانبين، هما العلاج النفسي السلوكي وفيه يقوم الطبيب بالتعرف على أسباب الاضطراب ويضع جدول نوم ثابت للمصاب أو العلاج الدوائي من خلال تناول بعض الأدوية التي تعمل على تنشيط الإنسان وعلاج أعراض القلق وشلل النوم.