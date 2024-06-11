اضطراب النوم يؤثر بصورة سلبية على الحوامل.. ابتعدي عن هذه العادات

اضطرابات النوم مشكلة تواجه العديد من الحوامل، بسبب اتباعهن بعض العادات الخاطئة ليلًا ونهارًا، ما يؤدي إلى اختلال في الساعة البيولوجية بأجسامهن، وعدم النوم بأريحية والشعور بالقلق والتوتر، لذا يجب الانتباه جيدًا، حتى لا يؤثر الأمر على حياتهن العامة.

أوضح الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، في حديثه لـ«الوطن»، أن اضطراب النوم من أهم الاضطرابات في العصر الحديث، يصيب الملايين من البشر، ويؤثر على حياتهم العامة واعتلال المزاج في المطلق، نتيجة اختلال الساعة البيولوجية، وتُعد الحوامل هن الأكثر تأثرًا بشكل سلبي، لذا يجب عليهن حماية أنفسهن من هذا الأمر.

يؤدي تغيير مواعيد النوم إلى الأرق

هناك مشكلات عديدة للحوامل نتيجة اضطرابات النوم، وتناول السوائل بكثرة، لدرجة تصل إلى كثرة التبول طوال الليل، ما يؤدي إلى الأرق وعدم النوم، بالإضافة إلى حدوث اضطراب في تغيير مواعيد النوم، والإصابة بمتلازمة الاهتزاز الوهمي.

مشكلات صحية تؤدي إلى الإصابة باضطرابات النوم

هناك بعض المشكلات الصحية، التي تؤدي إلى الإصابة باضطرابات النوم:

مشكلات في الجيوب الأنفية.

ارتجاع في المريء.

صعوبات في التنفس.

التقلبات الجوية سواء ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها.

ضرورة الحفاظ على روتين يومي في الحياة

ونصح «هندي» بضرورة الحفاظ على روتين يومي في الحياة، للقضاء على مشكلة اضطرابات النوم، أو النوم المتقطع، إذ يجب أن تعتاد الحوامل على نظام معين، لتجنب الإجهاد والقلق، والقيام بتمارين التنفس ببطء وعمق، وتجنب مشروبات الكافيين، خاصة في الليل، والسوائل الساخنة بشكل عام، وعدم وضع الموبايل بجانب أماكن النوم.