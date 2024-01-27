إليسا تكشف كواليس إصابتها بالسرطان: «كل مرض بالحياة وراه ضغط نفسي»

كشفت المطربة إليسا، كواليس إصابتها بمرض سرطان الثدي، الذي عانت كثيرًا بسببه، خلال الجزء الثاني من فيلمها الوثائقي «It’s OK»، موضحة أنّها قبل عام من اكتشاف إصابتها بالمرض اللعين، أصيبت بوعكة صحية شديدة وعدوى.

وعانت «إليسا» من ضعف كبير في مناعتها وصحتها، أدي لعدم قدرتها على الحركة، حتى طالبها طبيبها المعالج بضرورة الكشف وإجراء تحاليل اختبار وراثة للكانسر، وفقًا لما جاء في الفيلم الوثائقي.

بداية معرفة «إليسا» بإصابتها بالسرطان

وأردفت أنها اكتشفت إصابتها بمرض سرطان الثدي، رغم عدم وجود حالة مرضية سابقة في عائلتها، وأنّها أصيبت به بسبب الضغط النفسي، قائلة :«كل مرض بالحياة وراه ضغط نفسي».

وأشارت «إليسا»، إلى أنّها كانت في علاقة عاطفية في ذلك الوقت وعانت كثيرًا بسببها، ولكنها لم تتمكن من الابتعاد نظرًا لحبها الشديد، قائلة: «كنت في مكانة ضعيفة كتير نفسيًا وجسديًا».

وتابعت أن حبيبها السابق كان يتعمد التقليل من شأنها، متجاهلا نجوميتها، وكان يقول لها على نحو مستمر :«أنتِ مين؟ أنتِ ولا حاجة، مين أهلك؟! مين أصحابك؟!».

«إليسا»: الكلمة كالسهم تغير حياة الإنسان

وشددت المطربة اليسا، على أنّ الكلمة لها مفعول قوي، ويمكن أن تغير مصير وحياة الإنسان، ولكنها تحمّلت الأذي بحثًا عن الحب والاستقرار، ولم تكن تستمتع لنصائح شقيقتها نورما، التي طالما حذرتها من علاقتها معه، وأنه غير مناسب لها، لافتة إلى أنّها كانت تشبه علاقتها مع حبيبها بأغنيتها «يامرايتي».