أستاذ مخ وأعصاب لـ«السفيرة عزيزة»: 30% من الناس لديهم اضطراب في النوم

قال الدكتور رامز رضا، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، إن كل الأشخاص لديهم في المخ نظام الذي يستجيب بالبيئة المحيطه بيهم، وهو المسؤل عن تنظيم النوم، موضحا أن هذا النظام يستجيب لدرجة الحرارة والأحداث التي تحدث حول الإنسان، هذا النظام الذي يفرز مواد التي تساعد الإنسان على النوم، وتحافظ على اليقظة لدى الإنسان.

30% من الأشخاص لديهم اضطراب في النوم

أضاف «رضا»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن 30% من الأشخاص لديهم اضطراب وأرق، يحدث بسبب التغيرات المحيطة بهذه الأشخاص، موضحا أن قدرات الإنسان تختلف من شخص لآخر، يوجد أشخاص لم تستطيع أن تعمل في شيفتات مسائية.

أهمية جودة النوم

وتابع أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، أن جودة النوم مهمة جدا، وهي التي تتمثل في المراحل الطبيعية التي يمر بها الإنسان أثناء النوم وهي الأحلام والنوم العميق، موضحا أن هاتين المرحلتين، يحددان جودة النوم، مشيرا إلى أن الاستغراق في النوم، يحدث طبقا للأحداث التي حدثت أثناء اليوم.

نصائح قبل النوم

أكد ضرروة تهدئة المخ قبل النوم بساعتين، التي تتمثل في الابتعاد عن الهاتف المحمول، موضحا أن يجب القراءة أو الاستماع إلى موسيقى هادئة قبل النوم، فهي تساعد على الاستغراق في النوم.