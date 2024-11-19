قصة وفاة طبيب بشكل مفاجئ أثناء مباراة كرة قدم في كفر الشيخ.. قلبه توقف

خيَّمت حالة من الحُزن الشديد على أهالي مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ عقب وفاة طبيب الأسنان الشاب مصطفى صبري مطاوع، الذي توفي مساء أمس الاثنين، بشكل مفاجئ، أثناء مباراة كرة قدم مع أصدقائه، ما تسبب في صدمة كبيرة بين أسرته وأصدقائه وزملائه.

مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء

وتحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء، حيث نشر الآلاف من رواد هذه المواقع صور طبيب الأسنان الراحل مصطفى صبري مطاوع، داعين الله أنّ يتغمده بواسع رحمته، وأنّ يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال عبد الله عبد العزيز، أحد أصدقاء الطبيب الراحل لـ«الوطن»، إنّ طبيب الأسنان مصطفى صبري مطاوع، توفي بتوقف عضلة القلب أثناء مباراة كرة قدم مع أصدقائه بمركز التنمية الشبابية في مدينة دسوق، حيث سقط مغشياً عليه أثناء المباراة، مما دفع الجميع لمُحاولة إسعافه دون جدوى، إلى أنّ تم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى دسوق العام، وبذل الأطباء في المستشفى جهداً كبيراً لمُحاولة إنقاذه، ولكن توقف عضلة القلب كان حال دون ذلك، وأعلن الأطباء وفاته.

أحد أصدقاء الطبيب الراحل: لم يشكو من أي مرض

وأوضح «عبد العزيز»، أنّ طبيب الأسنان مصطفى صبري مطاوع كان بصحة جيدة خلال الفترة الماضية ولم يشكو من أي مرض، مضيفاً: «أخويا وصاحبي وحبيبي ودفعتي وصديق عُمري، الطيب الجدع الشهم الأصيل المتواضع الخدوم، الحلو أوي والله، اللي سميت ابني على اسمه من شدة حبي له، وجعتني أوي».

وأكد أحمد حمدي، أحد أصدقاء الطبيب الراحل، أنّ طبيب الأسنان مصطفى صبري مطاوع، كان شاباً محبوباً ومشهوداً له من الجميع بالطيبة وحُسن الخلق، وكان حريصاً على الوقوف بجانب الجميع، متابعاً: «عُمره ما اتأخر على حد، وكان أي حد غلبان يعالج أسنانه ببلاش، مردش سائل، وكان مُتواضع وخدوم وحبيب الكٌل».

مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ تنعي طبيب الأسنان الراحل

نعت مُديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى وفاة فقيد شباب أطباء الأسنان الدكتور مصطفى صبري مطاوع، طبيب الأسنان بمستشفى دسوق العام، سائلين المولى ـ عز وجل ـ أنّ يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى الدكتور أحمد فاضل، نقيب أطباء الأسنان بمحافظة كفر الشيخ، الدكتور مصطفى صبري مطاوع، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الجنة ونعيمها أخويا وحبيبي الغالي.. الباقي من القلب اتكسر برحيلك يا مصطفى.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

تشييع جنازة طبيب الأسنان الراحل مصطفى مطاوع

وشُيعت جنازة طبيب الأسنان الراحل مصطفى صبري مطاوع عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء، حيث تم أداء صلاة الجنازة على الفقيد بالمسجد الشرقي بقرية المندورة التابعة لمركز دسوق، ووارى الثرى بمقابر أسرته بالقرية، وتتلقى أسرته واجب العزاء في مسقط رأسه.