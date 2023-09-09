بعد انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين.. 10 معلومات عن G20

تشارك مصر، اليوم السبت، في قمة العشرين G20، والمنعقدة في مدينة نيودلهي بالهند، ما يؤكد أهمية الدبلوماسية المصرية على الخارطة الدولية وريادتها الإقليمية ومدى تأثيرها، بحضورها المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، ونجاحها والدول الأفريقية في الإنضمام للتكتل.

ووفقا لموقع رئاسة الهند لمجموعة العشرين، والذي رصد العديد من المعلومات عن التكتل الاقتصادي الأكبر عالمياً، مجموعة العشرين G20، أبرزها:

10 معلومات عن مجموعة العشرين G20

- مجموعة العشرين تتألف من 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

- G20 تم تأسيسها في أعقاب الأزمة المالية لعامي 1997 و1998.

-تعد G20 المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي.

- مجموعة الـ20 تهدف إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره.

- تهدف مجموعة العشرين إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي.

- يعمل التكتل الاقتصادي الأكبر عالمياً على تطوير آليات فرص العمل.

- يمثل التكتل نحو 85% من إجمالي الناتج العالمي.

- تشكل اقتصادات المجموعة 75% من حجم التجارة العالمية.

- الاقتصاد الأمريكي الأكبر في المجموعة، يليها اقتصاد الصين.

- يضم التكتل ثلثي سكان العالم، ما يعد ثروة بشرية هائلة.

قمة مجموعة العشرين

وتعد القمة الحالية لمجموعة العشرين هي الثامنة عشرة، تحت عنوان «أرض واحدة وعائلة واحدة»، ومن المزمع مناقشة العديد من الموضوعات خلال القمة، أبرزها زيادة رأس مال البنك الدولي والذي يُعد مقترحاً من الإدارة الأمريكية.

وتأتي مشاركة مصر في القمة بعد دعوتها من الحكومة الهندية ما يُعد تأكيداً على ريادة مصر إقليمياً ودولياً، في وقت يشهد العالم فيه العديد من التحولات السياسية والاقتصادية، وسط دعاوى بتعديل النظام الاقتصادي العالمي وبروز قوى دولية مؤثرة بشكل كبير، ما يُعيد إلى الساحة فكرة النظام الدولي متعدد الأقطاب.