مواعيد عرض فيلم سلمى في مهرجان القاهرة السينمائي.. بطولة سولاف فواخرجي

من بين الأفلام التي تنافس في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر، يأتي الفيلم السوري سلمى للمخرج جود سعيد، وهو الفيلم الذي تقوم ببطولته النجمة سلاف فواخرجي وباسم ياخور.

فيلم «سلمى» بطلته سلاف فواخرجي ويناقش قضايا ما بعد الزلزال في سوريا

وبالتزامن مع إعلان المشاركة في المهرجان، أطلق المخرج جود سعيد الإعلان الرسمي للفيلم الذي يكشف عن بعض تفاصيله قبل العرض العالمي الأول في المهرجان.

مواعيد عرض فيلم سلمى في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:

الأربعاء 20 نوفمبر، الساعة 9:00 مساءً في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية

الخميس 22 نوفمبر، الساعة 4:00 مساءً في سينما Vox مول مصر

وفيلم سلمى إنتاج مستقل ، ويجمع في بطولته العديد من النجوم الكبار، على رأسهم سلاف فواخرجي وباسم ياخور اللذان لم يحصلا على أجر مقابل المشاركة في الفيلم، وبالإضافة إلى هؤلاء النجوم، يضم الفيلم أيضًا مجموعة من النجوم الشباب الذين يدرسون في السنة الأخيرة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، على يد مخرج الفيلم جود سعيد، مثل شيراز لوبيه وحسن كحلوس.

في خلفية مأساة الزلزال التي أودت بحياة الكثيرين، يغطي الفيلم العديد من القضايا التي تؤرق الواقع السوري، مثل الفساد والبيروقراطية وعمالة الأطفال والتهريب وغير ذلك، من خلال حكاية سلمى التي تقرر أن تواجه كل ذلك بعد كل الضغط الذي مورس تجاهها، ليصبح في مقابل كل هذا الواقع البائس، متنفس من الأمل في الإصلاح والتغيير.

الظهور الأخير للمخرج الراحل عبد اللطيف عبد الحميد

كعادة المخرج جود سعيد في أفلامه السابقة يختار الكوميديا السوداء في حكي الفيلم، لأنه من خلالها يمكنه حكي أكثر الأحداث والمواقف صعوبةً، بدون أن يكون حادًا في الحكي، فبينما تمر الشخصيات بواقع بائس، تكون الكوميديا حاضرة دائمًا.

يعتبر المخرج السوري الراحل عبد اللطيف عبد الحميد شريكًا وصديقًا وأبًا روحيًا للمخرج جود سعيد، ويشهد فيلم سلمى الظهور الأخير للمخرج الراحل، الذي يلعب في الفيلم دور أبو ناصيف، والد زوج سلمى الذي يعتبر في عداد المفقودين، وقد حرص جود سعيد على أن يقدم هذا الفيلم إهداءً لروحه.

وهذه هي المرة السادسة التي ينافس فيها المخرج جود سعيد بفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث كانت المرة الأولى من خلال فيلم بانتظار الخريف (2015) الذي فاز بجائزة أفضل فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية، ومطر حمص (2017) ونجمة الصبح (2020)، ورحلة يوسف (2021)، هذا بالإضافة إلى فيلمه الروائي الأول مرة أخرى (2009).

فيلم سلمى يحكي قصة امرأة وحيدة تحاول أن تجد حلًا لمشاكلها بعد اختفاء زوجها، لتجد نفسها في النهاية أمام خيارين، إما أن تتابع المواجهة حتى النهاية مع كل ما يحمله ذلك من تضحية أو أن تختار خلاصها الفردي مع عائلتها.

الفيلم من إخراج جود سعيد الذي يشارك بالتأليف بالتعاون مع طارق علاف وسومر إبراهيم، ويقوم ببطولة الفيلم سلاف فواخرجي وباسم ياخور والمخرج الراحل عبد اللطيف عبد الحميد وحسين عباس ومجد فضة ونسرين فندي ومغيث صقر وورد عجيب وشيراز لوبيه وحسن كحلوس