التقاء نهرين بلونين مختلفين دون امتزاج في الصين (فيديو)

في مشهد مبهر يلفت أنظار كل من رآه، وثقته عدسة إحدى الكاميرات لالتقاء نهرين بالصين دون امتزاج، الأمر الذي بات محل دهشة وإثارة كل من شاهده، وجرى تداول العديد من الصور لهذا المنظر الاستنثائي على منصات التواصل الاجتماعي فما سبب هذه الظاهرة؟

تجدر الإشارة إلى أن النهر الأول يسمى «كودام» الذي تتخذ مياهه اللون الأزرق السماوي الفاتح والذي يمر عبر حوض كوايدام بالصين، وتحيط به الجبال المغطأة بالثلوج ومراعي الحيوانات البرية.

【Video】A unique landscape was created in Dulan county, NW China’s Qinghai Province, at the junction where two rivers of distinct colors converge and run side by side towards the distance. pic.twitter.com/gHIb02KqKI