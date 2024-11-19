محافظ كفر الشيخ يناقش شكاوى المواطنين في لقاء جماهيري

‏‎ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، 12 شكوى متنوعة في لقاء المواطنين، تُمثل قضايا خدمية ومشاكل تتعلق بالمواطنين في مختلف القطاعات، الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لها، في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل المباشر مع المواطنين، وفتح قنوات التواصل والتفاعل معهم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «بداية»، بحضور عدد من رؤساء المراكز والمدن، وقيادات الأجهزة والجهات المعنية.

تنوع شكاوى وطلبات المواطنين

تنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها شكوى مقدمة من المواطن «م.ا.ع» مقيم بمركز بيلا بشأن الموافقة على إقامة محطة رفع للصرف الصحي لمنطقة شرق قرية إبشان، والشكوى المقدمة من المواطن «ع.ع.م» المقيم بمركز دسوق بشأن تعديل عرض شارع كورنيش النيل بمدينة دسوق من 16 متر إلى 10 أمتار، والشكوى المقدمة من المواطن «ب.ح.أ» مقيم بمركز قلين الذي يتضرر من المخطط التفصيلي الجديد بمركز قلين، والشكوى المقدمة من المواطن «أ.ف.د» المقيم بمركز كفر الشيخ بشأن إعادة دراسة قرار التخصيص لقطعة أرض تم التبرع بها لصالح إنشاء محطة صرف صحي، فضلًا عن مناقشة عدد من الشكاوي، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

توفير الحلول للمشاكل التي تواجه المواطنين

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية الاستماع إلى احتياجات المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم بسرعة وفعالية، لافتًا أنّ هذا اللقاء جزءًا من جهود المحافظة لتحسين جودة الحياة في كافة المجالات والقطاعات، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على توفير الحلول للمشاكل التي تواجههم، مشيرًا إلى أنّ خدمة أهالي المحافظة تأتي في مقدمة أولوياته.