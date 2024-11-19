مش أول مرة.. سارة سلامة تنفي الخضوع لعملية تجميل

الفترة الماضية أثارت الفنانة سارة سلامة جدلًا واسعًا على منصات التواصل الإجتماعي بسبب صورة لها من أحد الأعمال الدرامية التي تعرض حاليًا، إذ اعتقد البعض خضوعها لعملية تجميل.

خرجت الفنانة عبر حسابتها الشخصية على مواقع التواصل ومن بينها إنستجرام بصور دون إضافة أي فلاتر لتثبت عدم خضوعها لعمليات تجميل خلال الفترة القليلة الماضية.

ولم تكن هذه المرة الأولى، فقد تعرضت أكثر من مرة لأسئلة المتابعين لها عبر إنستجرام، حول لجوئها إلى عمليات تجميل، وتخرج للرد عبر صفحتها الرسمية أو التصريحات التلفزيونية بصور عكس المتداول عنها.

سارة سلامة ترد على الجمهور وتكشف عن صور مفاجأة

في الساعات الماضية نشرت الفنانة سارة سلامة صورًا من بيتها بدون مكياج أو فلاتر، تعكس جمالها الطبيعي ردًا على صورها السابقة بمكياج يبرز الشفاه بعد الفليلر.

أحد المتابعين كتب للفنانة تعليقًا على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»:«يا سارة إنتي مش مجبره تردي بصورة عليهم، علشان تدي رسالة معينة انتي جملية في كل حالاتك، وسيبي اللي يتكلم يتكلم، أرمي أي حاجه سلبية ورا ضهرك واستمري»، وتفاعلت سارة سلامة مع الرسالة، وقامت بالرد على رسائل أخرى من المتابعين والأصدقاء.

البعض طلب منها أن تعتمد أسلوب الـ «نو ميكاب ميكاب» وهو المكياج الذي يظهر الوجه بشكل طبيعي بدون إضافات تجميلية.

في نوفمبر عام 2021، تعرضت سارة سلامة لإنتقادات الجمهور بعد تغيرات في شكلها، وخرجت عن صمتها عبر منشور لها على «إنستجرام» قالت فيه إن عملية التجميل الوحيدة التي أجرتها هي تجميل الذات.

وفي وقت سابق قالت في تصريحات تلفزيونية، عن تغير شكلها: «الصورة المنتشرة فيها فلتر، قالوا عملت تجميل وحاجات تانية وشكلي تغير، أنا مريت بمراحل عمرية مختلفة وأكيد شكلي يتغير، لكن حرام وظلم كبير يقولوا عني خضعت للتجميل وأنا في بيتنا عادي ويكون في هجوم عليّ».

صور سارة سلامة المثيرة للجدل

وخلال الأيام القليلة الماضية تم تداول صور للفنانة سارة سلامة عبر منصات السوشيال ميديا مع تعليقات المتابعين لها بأنها تغيرت تمامًا، وتكهنات بشأن خضوعها لعملية تجميل أدت إلى تغيير ملامحها بهذا الشكل.