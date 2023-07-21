أحمد سلامة: ابنتي سارة قريبة مني ولا يوجد خلاف بيننا

قال الفنان أحمد سلامة، إنه يشعر بالضيق من مقولة «التمثيل مهنة من لا مهنة له»، مضيفًا: لدينا 1300 ممثل وممثلة في النقابة.

لم أشارك في مسلسلات مؤخرًا

وأضاف الفنان أحمد سلامة خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: «مشتركتش في مسلسل لا السنة دي ولا اللي قبلها».

وأوضح الفنان أحمد سلامة خلال الحلقة: «بقالي سنين مشتركتش في عمل.. كنت هعمل مسلسل مع منى زكي واتأجل».

وتابع: «غير صحيح عدم استفادة أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية بمشاركتهم في المسلسلات، أنا لم أشترك في أي عمل منذ سنتين».

وعن علاقته بأبنائه قال إنه قريب جدا من ابنته الفنانة سارة سلامة لا يوجد خلاف معها بشأن ملابسها.

حقيقة ضرب ابنته

ونفى ضرب ابنته سارة سلامة بسبب ملابسها، قائلا: «السوشيال ميديا هي من تقف وراء هذه الشائعات وهي التي تروج لها».

وأضاف: «لما اختلف مع بنتي، مين هيقف جنبها؟ بالعكس هي قريبة مني جدا وكل بتعملها بتسألني فيها حتى أي عمل فني بيتعرض عليها بتسألني الأول».