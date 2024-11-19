نجاح كبير لمبادرة «آرت 74» الفنية بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي

أقيمت فعاليات المبادرة الفنية «آرت 74»، المتخصصة في إنشاء وتعزيز السرديات البصرية الغامرة، في أول تعاون لها مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ45، تحت رعاية وزارة الثقافة الصرية، الخميس الماضي، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

نجاح فعالية «آرت 74»

ويشمل برنامج «آرت 74» المعارض الفنية المثيرة، والحلقات النقاشية وورش العمل، كما يتضمن أعمالا فنية لأكثر من 50 فنانا عبر 5 معارض، افتتح أولها في دار الأوبرا المصرية يوم 14 نوفمبر في 3 مواقع، وهي قاعة «صلاح طاهر، والباب، والهناجر».

كما جرى افتتاح المعرض الثاني يوم 14 نوفمبر أيضا، في سينما راديو بوسط القاهرة، ويقام المعرض الأخير بالتعاون مع كايرو ديزاين ديستريكت (CDD).

جلسات مبادرة «آرت 74»

أما عن حلقات النقاش والمحادثات، فقد أقيمت الجلسة الأولى بعنوان «مرآة مصر: الهوية من خلال عدسة خيري بشارة » في دار الأوبرا المصرية، يوم 14 نوفمبر، وشارك فيها المخرجين السينمائيين، خيري بشارة وعمر الزهيري، والفنانة آية طارق، والمخرجة السينمائية هيا خيرت، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جيمينياى أفريقيا عدلي توما.

وسبق الجلسة جولة خاصة، أجراها مؤسسو «آرت 74» في دار الأوبرا المصرية وسينما راديو، بحضور وضيوف أجانب، بالإضافة إلى الممثلة كريمة منصور، وسفير البرازيل في مصر بولينو فرانكو دي كارفاليو، والمستشارة الثقافية التشيكية في مصر وتيريزا سفاسكوفا.

كما أقامت المبادرة حفل إطلاقها الرسمي في موقعها بكايرو ديزاين ديستريكت (CDD)، في وان ناينتي بالقاهرة الجديدة، يوم الجمعة الماضي.