موعد وجدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الثانوية في 10 محافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم عن إتاحة موعد وجدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الثانوية 2024 في 9 محافظات، والتي من المقرر لها أن تبدأ في نهاية شهر نوفمبر في الأسبوع الأخير.

موعد جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الثانوية

ويستعرض التقرير موعد جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الثانوية 2024 في 10 محافظات، إذ تبدأ الامتحانات الأسبوع القادم بداية من الأحد 24 نوفمبر حتي الأسبوع الأول من شهر ديسمبر.

امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الثانوية

وفيما يتعلق بتعليمات امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الثانوية 2024 في 9 محافظات، فهي أن تجرى الاختبارات وفقا للإجراءات المعتاد عليها في امتحانات الشهر، ويتم اختبار الطلاب في الحصص الدراسية بشكل طبيعي مثل شهر أكتوبر.

ويؤدي الطلاب امتحانات شهر نوفمبر ليتبقى لهم امتحان واحد وهو شهر ديسمبر، علي أن يتم تحديد درجات الطلاب الأعلي في شهرين من ال3 شهور وتسجيلها للطالب.

وجاء جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الثانوية 2024 في 9 محافظات كالآتي:

- محافظة الفيوم: تبدأ الامتحانات يوم الأحد 24 نوفمبر بمادة اللغة العربية، وتنتهي الثلاثاء 3 ديسمبر لمادة الفلسفة والمنطق للصف الأول، ومادة الرياضيات يوم الاثنين 2 ديسمبر للصف الثاني الثانوي.

- محافظة البحر الأحمر: تبدأ الامتحانات يوم الاثنين 25 نوفمبر بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهي يوم الأربعاء بمادة الفيزياء للصف الثاني، والثلاثاء بمادة الفلسفة والمنطق.

- محافظة جنوب سيناء: تنطلق الامتحانات يوم الأحد24 نوفمبر بمادة اللغة العربية، وتنتهي يوم الاثنين 3 ديسمبر بمادة الرياضيات التطبيقية.

- محافظة بورسعيد: تنطلق الامتحانات يوم الاثنين 25 نوفمبر بمادة اللغة الأجنبية الأولي للصف الأول وللصف الثاني بمادة الكيمياء والجغرافيا، وتنتهي يوم الأربعاء بمادة الرياضيات التطبيقية، وللصف الأول بالرياضيات.

- محافظة المنيا: تبدأ يوم الخميس 28 نوفمبر بمادة اللغة العربية، وتنتهي يوم الأحد 8 ديسمبر بمادة الرياضيات البحتة للصف الثاني الثانوي، وتنتهي للصف الأول يوم الخميس 5 ديسمبر بمادة التاريخ.

- محافظة الإسماعيلية: تبدأ يوم الأربعاء 27 نوفمبر بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهي يوم الخميس 5 ديسمبر بمادة الفلسفة والمنطق للصف الاول، وعلم النفس للصف الثاني أدبي ورياضيات تطبيقية لعلمي.

- محافظة الأقصر: تنطلق يوم الأحد 24 نوفمبر مادة اللغة العربية، وتنتهي يوم الخميس 28 نوفمبر بمادة تطبيقات الرياضيات للصف الثاني، وللصف الأول بمادة اللغة الأجنبية الثانية.

- محافظة سوهاج: تبدأ للصف الأول الثانوي يوم الأحد 24 نوفمبر بمادة اللغة الانجليزية والتربية الدينية، وللصف الثاني بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، وينتهي يوم الأحد 1 ديسمبر بمادة الأحياء والجغرافيا وتطبيقات الرياضيات، وللصف الأول ينتهي يوم الخميس باللغة العربية.

- محافظة الغربية: تستعد المديرية من أجل عقد الامتحانات يوم الأربعاء 27 نوفمبر لمادة اللغة العربية، وتنتهي يوم الخميس لمادة التربية الدينية.

- الإسكندرية: تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء 2024/11/26 ومادة المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة تجرى يوم الإثنين الموافق 2024/11/25 خلال الحصة الثالثة والرابعة.