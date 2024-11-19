جداول امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، والمقرر أن يبدأ يوم 25 من الشهر الجاري.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الرابع والخامس والسادس

وأوضحت مديرية التعليم بالجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر2024 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وموعد امتحان كل مادة وهي كالتالي:-

- يوم الأثنين 25 نوفمبر 2024: امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس 28 نوفمبر 2024: امتحان مادتي الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم عقد الامتحانات بالمدارس وتكون علي مستوي الإدارة، حيث يقوم موجه المادة بالإدارة التعليمية بوضع أسئلة الامتحانات الشهر، وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية.