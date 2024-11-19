جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب الصف الثاني الإعدادي في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 للصف الثاني الإعدادي، كاشفة عن أن موجه المادة بالإدارات هو المسؤول عن وضع أسئلة الامتحانات، ويكون هناك ثلاثة نماذج لكل مادة في الفصل الواحد.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، أن امتحانات شهر نوفمبر 2024 تكون في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة، وأن تصوير أسئلة امتحانات نوفمبر مسؤولية الإدارة التعليمية.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

وأضافت المديرية، أن امتحانات شهر نوفمبر 2024 للصف الثاني الإعدادي يوم 24 نوفمبر الجاري، وفقًا للجداول التالي:

- يوم الأحد 24 نوفمبر 2024: امتحان مادتي اللغة العربية وخط والتربية الدينية.

- يوم الأثنين 25 نوفمبر 2024: امتحان مادتي الجبر والاحصاء والتربية الفنية.

- يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024: امتحان مادتي الهندسة والعلوم.

- يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- يوم الخميس 28 نوفمبر2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.