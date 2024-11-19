أعلنت مديريات التربية والتعليم، موعد وجدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الإعدادية 2024 في 8 محافظات، الذي يأتي في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر.

موعد جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الإعدادية 2024 في 8 محافظات

وينتهي جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الإعدادية 2024 في مطلع شهر ديسمبر، على أن تجرى الامتحانات في اليوم الدراسي بشكل طبيعي، وفيما يتعلق بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع، فتترك للإدارات التعليمية المختلفة لتحديد مواعيدها في المدارس، حسبما ذكرت المديريات التعليمية في بيانات صحفية.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الإعدادية 2024

وفي السطور التالية، يستعرض التقرير جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الإعدادية 2024 في 8 محافظات، وهم كالآتي:

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الإعدادية 2024 في شمال سيناء

تبدأ الامتحانات الأحد 24 نوفمبر 2024 بمادة اللغة العربية، وتستمر حتى الخميس 28 نوفمبر بمادة العلوم.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الإعدادية 2024 في السويس

تنطلق يوم الأحد 24 نوفمبر للصف الأول والثاني بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهي الخميس 28 نوفمبر بمادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الإعدادية 2024 في الإسماعيلية

وتستعد المحافظة من أجل عقد الامتحانات في شهر نوفمبر يوم السبت 23 نوفمبر بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهي الخميس 28 نوفمبر، بمادة اللغة الانجليزية مستوى رفيع.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الإعدادية 2024 في بورسعيد

تبدأ الامتحانات الاثنين 25 نوفمبر بمادة اللغة العربية والخط العربي للصف الثاني الإعدادي، ومادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول، وتنتهي الاثنين 2 ديسمبر بمادة اللغة العربية والخط العربي للصف الأول، وللصف الثاني الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الإعدادية 2024 في البحر الأحمر

وحددت مديرية التربية والتعليم الجدول على أن يبدأ الاثنين 25 نوفمبر بمادة اللغة العربية، وينتهي يوم الأربعاء 4 ديسمبر بمادة العلوم.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الإعدادية 2024 في الفيوم

ويبدأ يوم الأحد 24 نوفمبر للمواد الأساسية بمادة اللغة العربية، وينتهي الخميس 28 نوفمبر بمادة العلوم، علي أن تبدأ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع الأحد 1 ديسمبر، تربية دينية، وتنتهي الأربعاء 4 ديسمبر بمادة الأنشطة.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الإعدادية 2024 في الوادي الجديد

وتبدأ الامتحانات يوم الأحد 24 نوفمبر بمادة اللغة العربية للصف الأول والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي للصف الثاني، وتنتهي الخميس 28 نوفمبر بمادة العلوم والتربية الفنية للصف الأول، وللصف الثاني مادة لغة الانجليزية والهندسة.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الإعدادية 2024 في جنوب سيناء

وتنطلق الامتحانات يوم الأحد 24 نوفمبر بمادة اللغة العربية والخط العربي، وتنتهي الخميس 28 نوفمبر بمادة العلوم.