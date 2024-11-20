جلسة عن تأثير الفن المعاصر على السينما ضمن مبادرة «آرت 74» بالتعاون مع مهرجان القاهرة

أقيمت جلسة بعنوان «تأثير الفن المعاصر على السينما: دور السرد القصصي البصري عبر الوسائط»، خلال فعاليات المبادرة الفنية «آرت 74» المتخصصة في إنشاء وتعزيز السرديات البصرية الغامرة، وشارك فيها عميد كلية الفنون والتصميم في الجامعة البريطانية بمصر أحمد السراجي، والمديرة التنفيذية لمساحة شيلتر للفنون شيماء رمزي، والفنان التشكيلي محمد عبلة، والممثلة المصرية داليا البحيري، والفنان التشكيلي ومصمم الديكور كريم الحيوان.

جلسة تأثير الفن المعاصر على السينما تبرز دور السرد القصصي

وأقام الفنان التشكيلي وصانع الأفلام وزميل فولبرايت روكفلر والجمعية الملكية للفنون خالد حافظ، دورة تدريبية عملية.

وشهد المعهد الفرنسي في مصر الحلقة النقاشية الثالثة والأخيرة، التي جاءت بعنوان «يوم أن تحصى السنين: دراسة حالة عن فيلم المومياء لشادي عبد السلام»، التي سبقها عرض للفيلم وتلتها الحلقة النقاشية وحفل استقبال صغير.

وشارك في الحلقة النقاشية مصمم الديكور الشهير أنسي أبو سيف، ومدير إدارة المعارض والمجموعات الفنية بمكتبة الإسكندرية جمال حسني، وخالد حافظ، والمخرجة مريم أبو عوف.

أما عن ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها المبادرة خلال الفترة المقبلة، تتضمن عددًا من الفعاليات التعليمية الشيقة والممتعة مثل ورشة عمل أساسيات رسم القصص المصورة للأفلام التي يقدمها الأستاذ المساعد بكلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية في مصر إسماعيل يوسف.

وتقام الورشة في كايرو ديزاين ديستريكت (CDD) في وان ناينتي بالقاهرة الجديدة، ولمدة يومين 20 و21 نوفمبر من 6 حتى 9 مساءً.

تفاصيل مبادرة آرت 74

تأسست آرت 74 على يد كل من هبة المعاز وسحر بحيري، وهي مبادرة فنية جديدة تمثل نقطة التقاء ديناميكية تم تصميمها للتغلب على الحدود التي تفصل بين العوالم الفنية المتنوعة مع التركيز الشديد على تعزيز المشاركة الثقافية.

تسعى «آرت 74» إلى سد الفجوة بين السينما والفنون البصرية من خلال عرض مجموعة منتقاة من الأعمال من فنون التركيبات الغامرة التي تطمس الخط الفاصل بين المشاهد والمبدع، إلى مجموعات مختارة بعناية من اللوحات والمجموعات المصغرة والعروض المتعددة الوسائط المستوحاة من القصص السينمائية، ويدعو المعرض الجمهور إلى رحلة اكتشاف.