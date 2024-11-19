آخر تطورات إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن طبيعة إصابة المهاجم الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، التي تعرض لها على هامش تواجده في معسكر منتخب بلاده، قبل مباراة كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وكان الاتحاد الفلسطيني، قد أعلن مساء أمس الاثنين، عن غياب وسام أبو علي عن لقاء كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، دون الإعلان عن طبيعة تلك الإصابة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «وسام أبو علي لا يعاني من إصابة قوية أو خطيرة كما تردد».

إصابة وسام أبو علي في مشط القدم

وأوضح المصدر: «وسام أبو علي يعاني من إصابة على مستوى مشط القدم، ولا يعاني من أي إصابات في الركبة، أو كاحل القدم».

وأشار إلى أنه «من المقرر أن يخضع وسام أبو علي لمزيد من الفحوصات، خلال الساعات المقبلة، لمعرفة طبيعة الإصابة وحجمها».