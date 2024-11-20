4 أبراج يمتلك أصحابها قلبا من ذهب.. «وجودهم في حياتك مكسب»

تشير التوقعات الفلكية إلى أن هناك 4 أبراج، يمتلك مواليدها قلبا من ذهب، لذا يعتبرون مكسبا في حياة الآخرين، لأنهم يسامحون بنوايا صافية، ولكن اعتمادهم على القلب يمكن أن يكون سببا لوقوعهم في مشكلات عديدة، خاصة مواليد برح السرطان، لذا من المهم الموازنة بين الأمور، خاصة عند اتخاذ القرارات، بحسب مجلة Times of India.

برج السرطان

يمتلك مواليد برج السرطان قلبا من ذهب، إذ يمكنهم السماح على أمور عديدة، ونسيان ما حدث بالماضي، للتأقلم مع التغييرات الجديدة، ما يجعلهم أشخاصا متسامحين، ولكن هناك بعض النصائح التي يجب على مواليد السرطان اتباعها، وهي عدم الاعتماد على العاطفة بنسبة كبيرة، لتجنب الوقوع في المشكلات، بل يجب أن يكون صوت العقل غالبا عند الحكم على الأمور.

برج الثور

برج الثور من الأبراج التي يمتلك مواليدها قلبا من ذهب، إذ يمكنهم العطاء بلا حدود، ولديهم إفراط حتى في المشاعر، ما يؤدي إلى وقوعهم في الأخطاء حتى إن كانت بسيطة، بسبب تقديرهم لعلاقاتهم بالآخرين، ما يكلفهم الكثير والدخول في مناقشات ليس لها فائدة، لذا يفضل التخلي عن كل هذه الأمور، ومقاومة أي تغيير قد يحدث، لتعلم مهارة التأقلم السريع.

برج الجدي

يبالغ مواليد الجدي في حبهم وتقديرهم للآخرين، ما يجعلهم يسامحون على أخطاء كبيرة، لذا يمتلكون قلبا من ذهب، ولكن يدفعون ثمنا لذلك، إذ يندمون فيما بعد، ويشعرون بأن عفوهم كان مع أشخاص مخطئة، لذا عليهم التفكير جيدا قبل اتخاذ أي قرارات، والنظرة إلى الأمور نظرة واقعية وجادة، تتماشى مع تحديات الحياة، بالإضافة إلى تعلم عدم الخوف من انتقاد الآخرين لهم، والاعتماد على ثقتهم بأنفسهم.

برج الجوزاء

برج الجوزاء من الأبراج التي يستطع مواليدها أن يخلقوا نوعا من التوازن بين العقل والقلب، إلا أنهم يغفرون بشكل سريع، خاصة إذا كان الخطأ من أحبابهم، فيمكنهم التنازل عن كبريائهم قليلا، لذا يمتلكون قلبا من ذهب، خاصة أنثى الجوزاء التي تمنح المحيطين من حولها، الشعور بالبهجة والحب والأمان، وتكره الروتين والملل لذا تجدد دائما من أنشطتها.